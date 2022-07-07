入境檢疫3+4鬆綁為單周4萬人 7/14起三類民眾登機前免附PCR

國內本土疫情趨緩，指揮中心指揮官陳時中今 (7) 日宣布，即日起，入境檢疫 3+4 總人數放寬為每週 4 萬人次，此外，自 14 日起，國人、持有效居留證及來台轉機者，搭機前可免持 2 日內 PCR 報告。

陳時中指出，我國自 6 月 15 日起調整入境檢疫天數為「3 天居家檢疫 + 4 天自主防疫」，單週入境 2.5 萬人，執行近三週以來，除了民眾趁著暑假期間返台，也有相關經濟活動需求，整體入境的需求愈來愈高。

指揮中心經持續滾動檢討國際與國內疫情，以及國內防疫與醫療量能，宣布即日起調增入境總人數為每週 4 萬人次為原則。

此外，自 7 月 14 日零時 (航班表定抵台時間) 起，先行放寬國人及持有效居留證、以及所有來台轉機者，搭機前得免持 2 日內 PCR 報告，但境外篩檢陽性者，自採檢日起 7 日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。

國內今天新增 31364 例本土個案，另確診個案中新增 105 例死亡，面對 BA.4、BA.5 變異株來勢洶洶，國內已出現 2 例 BA.5 本土個案，陳時中認為，疫情規模一直都在預期內，BA.4、BA.5 雖然傳播力強，但重症率並未增加，因此決定鬆綁入境人數限制。