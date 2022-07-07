英特爾出售無人機業務 買家是馬斯克弟弟

美國晶片業龍頭英特爾證實，因專注於晶片業務，已將旗下無人機燈光秀業務的「部分資產」出售給馬斯克弟弟 Kimbal Musk 持有的公司 Nova Sky Stories。

全球首富馬斯克弟弟 Kimbal Musk 也是特斯拉和 SpaceX 的董事會成員，他創立 Nova Sky Stories 的目的是將藝術帶到世界上每個城鎮的天空。

Musk 週三 (6 日) 透露已從英特爾收購 9000 多架無人機，組建了一家新的無人機燈光秀公司 Nova Sky Stories， 儘管雙方均未披露收購條款，但英特爾證實將不再不再有任何無人機業務。

英特爾無人機 (圖片：AFP)

英特爾的無人機秀曾登上世界舞台而驚艷世人，包括 2020 年的東京奧運、Coachella 科切拉音樂節，以及超級盃。

英特爾剝離無人跡業務也意味英特爾從前執行長布萊恩 · 科再奇 (Brian Krzanich) 時代走出來。

科再奇曾擴大英特爾業務至虛擬實境 (VR)、可穿戴設備, 和無人機等領域 (圖片：AFP)

科再奇曾擴大英特爾業務至虛擬實境 (VR)、可穿戴設備, 和無人機等領域。不過，科再奇退位後，執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 在 2021 年制定雄心勃勃的 IDM2.0 復興計畫，推出多項戰略革新，試圖將營運重心回歸處理器業務上。

季辛格去年強調，將考慮剝離任何與公司核心重點領域不一致的業務，以恢復英特爾的領導地位。

英特爾 (INTC-US) 週三上漲 0.82% 至每股 36.99 美元，今年迄今跌幅高達 30.48%。