雷虎瞄準軍用版圖 將開發生產軍工級無人機

國內無人機領導大廠雷虎 (8033-TW) 今 (9) 日召開股東常會，隨著轉型和體質調整有成，董事長陳冠如表示，俄烏戰爭後無人機的應用價值顯現，雷虎已結合國內相關軍用設備廠商技術，開始進行軍工級無人機開發，宣示正逐漸從遙控模型轉向軍工產業發展，樂觀看未來前景。

雷虎在此次股東會中，對股東展示各式中大型無人載具產品，其中，空中基地台無人直升機去年開花結果，取得 NCC 和中華電信 5000 萬元大單，陳冠如強調，雷虎將持續乘勝追擊，開發新無人機和潛艇 ROV 產品。

另一方面，由於俄烏戰爭讓各國開始注意到無人機的價值，陳冠如認為，軍用無人機具備高度發展潛力和商機，因此，已開始開發 command tower 結合無人直升機進行群飛作戰及防衞，並研發軍民通用大型直升機，可搭載相位陣列雷達 (AESA) 進行遠程軍事搜索任務，以及可結合低軌衛星通訊設備的軍工級無人機。

同時，雷虎結合國內相關軍用設備廠商，力拚生產防衞和攔型型等多功能無人機和無人潛艇產品，陳冠如期許，未來雷虎可協助貢獻國軍軍備能力並開發國外的軍用市場，亦即自遙控模型產業順勢轉至軍工產業發展。

另外，雷虎今日完成董事改選， 為強化公司治理，獨董席次增為 3 席，由柯文生、吳如森、吳享翰當選，後兩席為新任獨董，其中，吳如森在國內外擁有 9 年再生能源太陽能電站開發經歷，目前擔任恆利和恆維能源董事長，為太陽能產業專家，而吳享翰為國際通路行銷專家，現任伯寶行董事長。

股東會後，雷虎旋即舉行董事會，選任陳冠如擔任董事長，繼續領導雷虎集團。