沃爾瑪將擴大無人機送貨服務至400萬個家庭

沃爾瑪 (WMT-US) 今年將在美國 6 州擴大無人機送貨範圍，讓更多客戶能夠在 30 分鐘以內收到一盒尿布或晚餐食材。

經由與營運商 DroneUp 的合作擴張，沃爾瑪表示將擴大至亞利桑納州、阿肯色州、佛州、德州、猶他州和維吉尼亞州部分地區的 400 萬戶家庭。這項空運任務將由總共 37 家商店負責，其中 34 家由 DroneUp 經營。

沃爾瑪在周二 (24 日) 的網路貼文中宣布了這項成長計畫。沃爾瑪目前在阿肯色州西北部和北卡羅來納州總部附近的幾家商店提供無人機送貨服務。

沃爾瑪一直在測試這種小型無人機改變零售業遊戲規則的方式，推動電商成長，並將其商店變成一種在速度上超越亞馬遜 (AMZN-US) 的方式。兩年前，它與 3 家營運商：Flytrex、Zipline 和 DroneUp 達成交易，開始向客戶提供雜貨、家庭必需品和家庭新冠病毒篩檢套件的試點項目。該公司拒絕透露交易條款。

這種新型送貨方式是沃爾瑪利用其巨大的實體店面作為競爭優勢戰略的延伸。大約 90% 的美國人居住在沃爾瑪 4700 多家店面的 10 英里範圍內。藉由這些商店，沃爾瑪提供越來越多的快速線上選擇，包括路邊取貨、直送客戶家中冰箱，和兩小時內將貨品送到家門口的超快遞服務。

住在沃爾瑪無人機送貨站點範圍內的客戶可以在上午 8 點到晚上 8 點之間訂購數千種商品中的任何一種。每次無人機送貨都需要支付 3.99 美元的費用。客戶每次訂購商品重量不得超過 10 磅。

每個訂單都在商店挑選、包裝和裝載，並由經過認證的操縱員遠距空運到客戶的院子或車道。無人機上的一根電纜會慢慢地將包裹降至地面。

目前客戶必須在 DroneUp 的網站或透過其他兩家營運商的網站下訂單。沃爾瑪表示，它最終會將下單功能添加到自己的官網和應用程式中。

沃爾瑪美國創新​​和自動化資深副總裁古吉納 (David Guggina) 在貼文中表示，憑藉更大的店面網絡，沃爾瑪將能夠在一年內利用無人機運送超過 100 萬個包裹。

他補充說，無人機測試的驚喜之一是客戶的訂單。沃爾瑪原本預計客戶將使用無人機來獲取緊急物品，例如非處方藥。但事實上卻相反，許多人為了方便而使用它。例如，在某家商店，無人機送貨的最暢銷產品是 Hamburger Helper。

該公司表示，無人機運送的其他常見物品包括電池、垃圾袋、洗衣粉和水果零食。

沃爾瑪也將使用無人機以另一種方式賺錢。該公司表示，計劃通過將無人機拍攝的照片出售給市政當局和建築或房地產公司的當地企業來抵消送貨成本。收入將與無人機營運商分攤。