蔡英文：務必排除萬難 基本工資每年往上調升

全國產業總工會今 (6) 日舉行第七屆會員代表大會，總統蔡英文出席致詞時指出，政府已連續 6 年調高基本工資，也推動專法，讓職災保障體系更周全，儘管很多行業受到疫情影響，但政府一定會排除萬難，務必讓最低工資能持續往上調升。

蔡英文提及，《勞工職業災害保險及保護法》上月正式上路，對於災前預防、災害補償以及災後重建，都提供更健全的機制和保障。另外，從 1 月開始，父母可同時請領育嬰留職停薪的津貼，津貼額度也從 6 成提高到 8 成，可促進更多男性一起參與家中的照顧工作，勞工也有更充裕的經濟支持。

蔡英文強調，提升勞工權益是執政團隊一直努力的目標，政府有計畫地希望每一年都能調高基本工資，對於受疫情衝擊較大的中小型企業，若在調高基本工資有困難時，政府也會提供協助。

蔡英文說，調高基本工資是政策中非常重要的一環，相信很多夥伴也都希望政府能有一貫性且連續性的做法，政府一定會排除萬難，務必讓最低工資能持續往上調升。

至於《最低工資法》，蔡英文表示，目前確實有很多版本同時在立法院協商，我們希望更積極來促成《最低工資法》，可以順利在立法院通過。

蔡英文表示，目前台灣處於疫情的關鍵階段，請大家持續落實防疫，一起來提升疫苗覆蓋率。除了自己要打滿 3 劑疫苗，家裡有長輩，記得提醒他們接種；現在也有足夠的疫苗，提供 5 到 11 歲小朋友接種。請大家互相提醒防疫資訊，共同提高集體的防護力，台灣就會越有保障。