〈台幣〉股匯雙殺 摜破29.8元關卡探1個半月新低

美元指數周二衝破 106 關卡，資金持續出逃台北股匯市，台股今 (6) 日盤中重挫超過 250 點，回測萬四，新台幣兌美元匯率也摜破 29.8 元關卡，最低來到 29.83 元，貶值 6.5 分，逼近前波低點。

新台幣兌美元匯率連續第 2 天走弱，盤中下探 29.83 元，為 5 月 17 日以來的最低點，外資不斷提款台股並匯出，外銀評估，最快本季新台幣可能就會貶破 30 元大關。

富邦金 (2881-TW) 首席經濟學家羅瑋認為，若 2023 年全球經濟陷入深度衰退，外資將會把台灣視為新興市場的避風港，屆時新台幣將會快速轉強。央行外匯局長蔡烱民指出，市場一般預期聯準會 7 月還會升息 2-3 碼，要看通膨變化而定，而 Fed 仍具有 6-7 碼左右的升息空間。

能源危機加劇經濟衰退的擔憂，在全球避險買盤支撐下，美元指數漲破 106，創下 20 年新高。觀察主要貨幣今天兌美元表現，日圓早盤升值 0.47%，人民幣升值 0.16%，新加坡幣升值 0.11%，韓元也小幅走升，新台幣相對弱勢，約貶 0.2%。

台股反彈一天後，今天震盪走跌，台積電、鴻海、聯發科等主要電子權值股賣壓沉重，塑膠族群也遭到空襲，南亞陷入貼息，跌逾 7%，金融、航運股也無力撐盤，指數盤中大跌超過 250 點，失守 14100 點，回測萬四大關。