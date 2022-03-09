〈群光法說〉去年Q4獲利寫同期高 全年每股賺8.71元 創新猷

群光 (2385-TW) 受惠商用筆電需求強勁、AI 影像產品出貨暢旺，去年第四季稅後純益 16.66 億元，季增 4.4%、年增 33.2%，每股純益 2.36 元，創同期新高；全年純益則達 61.54 億元，年增 12.6%，每股純益 8.71 元，寫新猷。

群光董事會決議股利分派，每股擬配 6.1 元現金股利，配發率達 70%，以今日收盤價 88.8 元估算，殖利率 6.9%。

群光去年第四季營收 296.95 億元，季增 8.6%、年增 16.7%；毛利率 17.7%，與前一季相當、年增 0.1 個百分點；營利率 8.3%%，季減 0.7 個百分點、年增 5.2 個百分點。

群光去年營收 1074.74 億元，年增 13%；毛利率 17.6%，年減 1.1 個百分點；營利率 8%，年減 0.1 個百分點，稅後純益 61.54 億元，年增 12.6%，每股純益 8.71 元。

從營收比重來看，去年高單價鍵盤占 20%、電腦鍵盤占 17%、影像產品占 23%、電源占 23%、網通等產品占 6%。

群光表示，去年下半年開始高附加價值的商用 NB 需求爆發，帶動旗下商用 NB 鍵盤、影像模組與電源供應器的出貨單價，此外，電競 PC 以及 2-in-1 裝置成長潛力依然強勁，整體鍵盤營收將在高單價鍵盤帶動下，今年產品結構優於去年。

據研調機構 Market Research Future 指出，2025 年 AI 影像產品市場年複合成長率將達 24%，群光已布局影像產品，其中，在智慧家庭影像產品與歐美大廠合作，近期群光將觸角延伸至車用、商用以及醫療市場，如商用監控攝影機、車隊管理的駕駛監測系統 (DMS)、智慧影音會議系統以及拋棄式內視鏡產品等。