〈群光法說〉商用筆電、AI影像訂單能見度高 本季、全年營收年增逾1成

群光 (2385-TW) 今 (9) 日舉行法說，展望今年，公司看好商用筆電將帶動高單價鍵盤出貨，AI 影像產品客戶持續拉貨，整體訂單能見度可看到第二季，本季、全年營收有望年增雙位數，獲利有機會再創新高。

影像產品方面，群光表示，AI 產品將是今年主要成長動能，原預期去年會成長強勁，但受到半導體缺料影響，無法滿足客戶需求，而今年料況比去年緩解，加上跨入新領域市場，看好成長幅度將優於鍵盤與電源。

群光影像產品中，整機、成品的比重約 60%，並以智慧家庭產品居多，今年將擴展其他領域，包括車用駕駛監測系統 (DMS) 今年會持續出貨外，也與客戶洽談新案子、商用視訊會議將加入新客戶、去年供應醫療領域內視鏡產品，今年也在討論新案。

鍵盤部分，群光指出，今年鍵盤營收將由高單價產品支撐，由於目前商用筆電多搭載 LED 背光鍵盤，單價優於一般筆電，加上客戶將陸續推出新品，此外，電競鍵盤需求維持高檔，整體業績有望成長雙位數。

針對整體筆電市場，群光認為，今年出貨量將持平去年或小幅衰退，不過銷售額有望較去年提升，原因在於價格較低的 Chromebook 今年出貨量減少，由單價較高的商用筆電接棒支撐。

法人預期，在各產品線成長下，本季營收有望淡季不淡，年增超過 1 成，且在產品組合優化下，毛利率也會比去年同期攀升；第二、三季營收有望呈現逐季增表現，全年營收、獲利續拚新高。

群光泰國廠目前主要生產影像、高階滑鼠、電競鍵盤、網通等，去年營收占比約 9%，預期今年比重將提升至 14-15%。另外今年資本支出約 35 億元，比去年增加 5 億元，其中，群電將投資泰國廠 18 億元，其餘則是例行支出。