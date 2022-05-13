00878年化配息率逾7% 股東數今年激增20萬人居冠

素有「國民存股型」ETF 之稱的國泰永續高股息 ETF(00878-TW)，股利拍板每單位將發放 0.32 元現金股利，年化配息率逾 7%，股東數已近 48 萬人，今年以來激增 20 萬人，居 ETF 之冠。除息日訂在 5 月 18 日，投資人最晚只要在 5 月 17 日持有或買進，皆可參與本次配息。

00878 今 (13) 日公告 2022 年第二季實際配息金額，每單位將發放 0.32 元現金股利，維持與首次公告時相同不變，股利金額創上市以來新高，以昨日收盤價計算，年化配息率 7.1%。

根據臺灣集中保管結算所與 Bloomberg 資料，截至上周五 (5/6)，00878 受益人數已達 476,351 人，衝破 47 萬人大關，今年以來已成長近 20 萬人，股東數增幅為全 ETF 中的冠軍。截至昨日最新基金規模則達到新台幣 688 億元，深獲股民青睞。

以整體股東人數來看，00878 則居於台股 ETF 第 3 名，僅次於元大高股息、元大台灣 50，其中，與排名亞軍的 0050 差距縮小到 5.58 萬人；同時今年以來基金規模也持續向上突破 600 億元，是目前國內規模最大的 ESG 主題 ETF。

今年俄烏戰爭、通膨惡化，與鷹派升息政策連環上演，讓市場資金縮手，投資人信心不足下，截至 5/12，台灣加權指數跌幅達 14%，反觀 00878 所追蹤的 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數則僅跌 4%，可見 ESG 結合高股息的投資策略奏效，有利對抗金融市場大環境的劇烈波動。

國泰投信 ETF 團隊副總鄭立誠表示，美國通膨議題隨著基期墊高之下，進入下半年後增幅將有機會趨緩，而台股方面，時序亦逐漸進入股東會旺季，若後市展望優於預期有望吸引低接買盤進駐，且過往除權息高峰時，外資呈現買超的機會較大，若後續外資賣壓減輕則有利於台股後市回穩。目前台股尚未脫離 4 月千點修正造成的下降趨勢線，結構上仍偏弱勢格局，建議投資人佈局上可先以防禦性標的為主。

可留意結合 ESG 理念的高股息 ETF，主因 ESG 近年深獲資金青睞，根據香港科技大學調查，有近 55% 投資人表示，計劃在未來 12 個月內投資 ESG 產品；更有約 75% 的受訪者表示，將配置 10%~40% 的總投資於 ESG 產品。若進一步搭配高股息因子，有息收作為下檔保護，可提升整體投資配置的抗波動性，再輔以定期定額方式分批進場，在分散風險的同時，也能抓住等待利空出盡後的反彈契機。