債券ETF除息旺季倒數 9檔年化配息率逾4%

又進入債券 ETF 配息旺季，6 月 17 日將有 20 檔除息，有 9 檔年化配息率超過 4%，中信投信囊括 3 檔，群益投信和元大投信各有 2 檔，國泰投信、凱基投信也有一檔上榜，其中，又以群益中國政金債 (00765B-TW) 配息率近 6% 最高。

群益投信表示，想要穩定現金流的人，可以參考投資債券 ETF，投資債券 ETF 得好處在於享有交易便利、投資組合透明度高且費用率低等優勢，加上又多具有配息機制，同時也可做為建立收益部位的好工具，投資人妥善組合便能滿足資產配置的需求。

現行台灣市面上的債券 ETF 除了少數是採取月配息、半年配息和不配息之外，八成左右的債券 ETF 產品都採取季配息模式，因此在資產配置和固定息收需求的考量下，投資人除了可選擇月配息產品外，也能透過配置不同配息時程的債券 ETF 來打造月月領息的投資效果。

群益中國政金債 ETF 基金經理人張菁惠表示，全球金融市場受地緣政治風險影響表現震盪，中國政策金融債不僅具高信評和高債息優勢，其與國際資產的相關性低，受國際資產波動程度相對低，也是一另類避險選擇。另相較美國或英國等國家貨幣政策將緊縮，開始逐步升息，中國仍處於貨幣寬鬆階段，利率波動風險較低，皆有利中國政策性金融債淨值表現。

