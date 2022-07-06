電動車電池金屬兩樣情 鋰價較去年底飆漲七成 鎳、鈷疲軟

在電池技術的轉變下，電動車電池金屬價格出現兩極化，鋰需求旺加上供應吃緊，使碳酸鐵鋰 (LFP) 較去年底大漲七成，反觀鈷、鎳價格卻停滯不前，甚至自高點暴跌。

根據英國研調公司 Argus Media ，截至周一 (4 日)，碳酸鐵鋰基準價格約為每噸 47 萬人民幣 (約 7 萬美元)，雖較 3 月中旬峰值下滑 6%，但與去年底相比仍飆漲 70%，接近 2016 年的歷史高點。

相較於鋰價仍處高檔，鎳價已自 3 月的高點回落，鈷價則走勢平緩 (圖：日經)

相較之下，鎳和鈷的漲幅沒有那麼大，鎳今年迄今僅漲約 8%，且已較 3 月 7 日的峰值大跌 53%，今年 5 月處於高峰的鈷則於上月走低，如今已較去年底跌 5%，約為每磅 32 美元。

電池金屬價格之所以出現兩極化，主要和電池技術轉變有關，雖然目前電動車電池仍以鎳錳鈷 (NMC) 電池為主流，但隨著鎳、鈷等金屬價格飆漲，中國正加快腳步生產較便宜的 LFP 電池原料，使越來越多車商轉向 LFP 電池。

據專家表示，LFP 電池成本比 NMC 電池低約 20%，且安全性較高，如今已獲中國近六成的電動車採納，特斯拉旗下 Model 3 的入門款車型也使用 LFP 電池。

隨著 LFP 電池採用率提升，高盛預估，到了 2030 年，LFP 電池市占率將自目前的不到三成增加到四成。

日本原物料和金屬貿易商阪和興業 (Hanwa) 的 Junichi Tomono 看好鋰的需求和價格前景，他認為，無論未來電池主流出現什麼變化，對鋰的需求都有可能繼續維持在高檔，價格也將保持穩健。