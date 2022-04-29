〈美律法說〉首季毛利率14% 攀5年同期高 每股賺0.52元

電聲元件廠美律 (2439-TW) 受惠產品組合優化，毛利率攀升至 14%，登近 5 年同期高點，稅後純益 1.51 億元，季減 75%、年增 182%，每股純益 0.52 元。

美律第一季營收 60.18 億元，季減 49%、年減 22%；毛利率 14%，季增 2 個百分點、年增 4 個百分點；營益率 - 1%，較前一季正轉負、與去年同期相當；稅後純益 1.51 億元，季減 75%、年增 182%，每股純益 0.52 元。

總裁黃朝豊表示，隨著產品組合調整有成，高毛利產品收入提升，加上台幣貶值、人民幣升值等匯兌利益，推升第一季獲利表現不俗。

從產品營收比重來看，第一季耳機占 60%、揚升器占 33%，麥克風與電池等其他產品占 7%，其中，耳機首季營收季減 50%、年減 29%，揚聲器營收季減 49%、年減 25%。

黃朝豊補充，第一季營收比重與去年同期變化不大，其中，耳機雖然 IC 缺貨已經緩解，但仍未全面恢復正常，揚聲器則因 NB、PC 需求下滑，加上手機調整供應鏈，供貨些微不順，導致營收呈現下滑。

美律估今年資本支出在 10 億元以下，主要用於深圳廠將新增一條半自動化耳機生產線，來準備第三季 TWS 新品，另外，越南廠將增加產能，以及台中研發中心持續擴大，預計年底前完成。