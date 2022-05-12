創意、愛普、致新、笙科 IC設計族群起死回生？

IC 晶片又稱為積體電路，是現今所有智慧型電子產品中，都必須配備的重要元件，又可以稱為「AI 的頭腦」，主要就是要用來下達指令，使整個產品得以運作的關鍵。而要製成一個 IC 晶片，需要經過 IC 設計、IC 製造、IC 封測三個階段才算完成，其中 IC 設計的工作是構思出一個合理的設計圖，提供給中下游的廠商來進行製造與測試。

因為這樣的條件，IC 設計的實際成本非常低（因為只需要完成設計圖），當然產業門檻就非常高（因為需要相當的設計能力），這兩種成因之下，使得 IC 設計族群一直都給人尊貴不凡的感覺，其中又以聯發科 (2454-TW) 做為台灣整個業界龍頭而聞名。

但其實細分下來，每一家公司設計的 IC 都用在完全不同的領域上，目前被歸類出來的七大族群，包括 5G 晶片、IP、MCU、高速傳輸介面 IC、MOSFET、記憶體 IC、電源管理 IC，而這當中要再細分的話就比較多了，我們先了解其中有哪些股票是目前的盤勢焦點。

創意 (3443-TW) 做為台積電旗下的 IP 設計公司，為台積電的晶圓製造提供了不可或缺的力量。從 2020 年開始，創意投入於高階製程 (5 奈米、3 奈米) 及先進封裝 CoWoS(基板上晶圓上晶片封裝)的研發，而最廣泛的商品 7 奈米與先進封裝 CoWoS 製程，則主要用在 AI、HPC 與 5G 晶片上，該公司涉獵的題材都屬於尖端科技，必定會有其耀眼之處，如今股價從 380 築底一路上漲，雖然挑戰前高 600 元可能會有點困難，但短期在 500~600 之間來回的可能性大，具備一定程度的操作價值。

致新 (8081-TW) 產業比重為電源管理 IC 78%、運算放大器 IC 12%、溫度偵測 IC 4%、磁場感測及馬達驅動 IC 4%、MCU 2%，由此可以看出，致新有將近八成的產能都用在電源管理 IC 上，這當中最大宗的使用者自然就是 PC 與 NB，每台我們使用的電腦裡面都配置電源管理 IC，主要控制電源的穩定度，其次最近的智慧電動車、還有一些高科技電視裡也會用到此產品，也就是說它具備消費電子的產業全面性，目前致新也是從谷底翻身，以 200 塊為支撐上攻。

笙科 (5272-TW) 是目前國內唯一設計衛星通訊所需射頻晶片的公司，該晶片主要功能為接收衛星傳輸到地面的訊號，是目前仍然默默活躍於盤勢的低軌衛星概念股。低軌衛星的概念，是將發送訊號的源頭登上太空，藉此突破一些地形造成的限制，好比無人的原始叢林、或是廣大的公海，未來都有可能透過低軌衛星而連上網路，而笙科能提供其中的關鍵射頻晶片，又是台廠唯一，具備產業的獨特性與題材性。

愛普 (6531-TW) 直至 2020 年為止，產品營收比重為 PSRAM、SDRAM、LPDDR 等記憶體晶片合計 90%，產業純度非常高，爾後愛普開始跨入一些新型態的科技應用，其中最重要的就是 AI 事業部，近幾年公司有慢慢提高 AI 相關的營業比重來拉升毛利率，以第一季表現來看，愛普整體營收 15.45 億元，年增 25.87%，毛利率 46.69%，單季每股淨利 3.53 元，年增 48.95%，可以確定公司的轉型是對它有力的，後續仍然可以期待。

目前 IC 設計族群的共通點，就是均已落底，畢竟此前沒有太多題材在支撐這個族群。但其實 IC 設計族群普遍都有著「成長的基本面」，絕對不弱勢，目前的落底回升反而體現了其價值，暫且而言雖然 IC 設計族群可能比較難一次彈到前波高點，但維持在一定水準是很有可能的，是目前利空盤勢下，較為亮眼的族群之一。

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