慧洋-KY前5月營收衝破百億元 每股稅前賺7.17元

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (6) 日公布 5 月合併營收達 26.41 億元，月增 9.98%、年增 81.11%，續寫單月新高紀錄，累計前 5 月合併營收 107.66 億元，年增 67.78%，自結稅前盈餘為 53.5 億元，年增 181.32%，每股稅前盈餘 7.17 元。

慧洋受惠於 4 月下旬起 BDI 指數逐漸回穩，以及 5 月共 10 艘船舶換約，推升 5 月營收再創新高，營業利益 15.28 億元，年增 170.3%，營業利益率高達 58%，也創單月新高，稅前盈餘 13.03 億元，年增 190.07%，每股稅前盈餘為 1.75 元。

慧洋說明，五一假期過後，中國上海等港口陸續恢復運作，而俄烏戰爭使各國搶運原物料，再加上區域性的轉單拉長船舶週轉天數，皆推升散裝船舶需求增加，帶動 5 月 BDI 上揚 35%，中小型船舶指數也月增約 10%。

同時，慧洋 5 月有 10 艘船舶進行換約，在熱絡的市況下，即便去年換約漲幅已達 70%，具高比較基期，慧洋仍估，今年全年換約漲幅可再達 42%。

展望後市，慧洋維持樂觀態度，由於過去積極布局節能船隊，旗下已擁有 140 艘船舶，平均船齡僅 7 年，一旦 2023 年兩大環保新約上路，將影響市場近 80% 的船舶，屆時將更加凸顯慧洋的競爭優勢。