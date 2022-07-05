〈焦點股〉iPhone砍單烏雲散去 鴻海領軍蘋概股走堅

近來終端需求轉弱，傳出蘋果 iPhone 14 系列新機大砍單，但分析師、供應鏈紛紛發聲駁斥傳聞，組裝大廠鴻海 (2317-TW) 更上修今年展望，今 (5) 日在買盤力挺下，持續領軍蘋概股上攻，上漲 3%，邁向填息之路，玉晶光 (3406-TW)、欣興 (3037-TW)、友達 (2409-TW)、鴻準 (2354-TW) 等指標股也表現不俗。

對於市場傳聞台積電 iPhone 14 系列遭砍單，知名蘋果分析師郭明錤表示，與他的調查不符，仍維持第一波 9000 萬到 1 億支的出貨預測。此外，台灣多家供應鏈指標廠也同聲駁斥，強調沒有砍單這回事。

鴻海 6 月營收 5261.96 億元，月增 5.7%、年增 31%，與第二季、上半年營收同創同期新高，鴻海樂觀預期，第三季與去年同期相比，可望顯著成長，並上修全年展望，表現將優於先前持平的預期。鴻海 iPhone 最大組裝基地鄭州廠，預計 8 月下旬開始大規模生產 iPhone 14，目前持續招工。

鴻海昨 (4) 日除息，每股配發 5.2 元現金股利，今天股價持續上漲 3%，最高來到 103 元，填息率約 38%，緩步邁向填息之路。

其他蘋概股也受到買盤青睞，其中，玉晶光與大立光並列 iPhone 鏡頭主力供應商，玉晶光今天早盤強漲逾 7%，最高來到 371.5 元，收復短均，大立光陷入多空拉鋸，力守平盤之上。

此外，國巨、欣興、華通、友達、群創、鴻準、穩懋、TPK-KY 等相關供應鏈，今天股價均表現強勢。

法人預測，蘋果 iPhone 14 新機將採用台積電 4 奈米打造全新 A16 處理器，台積電今天股價一度強彈 2.6%，衝上 451.5 元，但獲利了結賣壓乘勢出籠，使得股價紅翻黑，下探 433 元，續創 20 個月新低。