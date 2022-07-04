台泥旗下能元科技結盟英電動車新創 簽署鋰電池戰略技術合作

台泥 (1101-TW) 今 (4) 日宣布，旗下能元科技 (Molicel) 與英國新創電動車廠 McMurtry，正式簽署鋰電池戰略技術合作夥伴協定，並以 McMurtry 研發的 Spéirling 賽車作為測試高功率電池性能的平台。

據了解，能元去年起就與 McMurtry 緊密合作，加速推動電池的發展與應用；能元表示，未來包括 5C 快速充電或更高功率電池，也將會陸續出現在 McMurtry 賽車和其他產品應用當中。

McMurtry 表示，電動賽車對電池的要求包括高功率、低阻抗和快速充電 / 放電。低阻抗電池的好處在於在高電流消耗期間，溫度不易升高，這可簡化電池模組系統的熱設計，使電池模組更輕巧。

能元表示，將持續與國際市場多家 HyperCar 以及電動賽車等高端品牌合作，主攻 50 萬美元以上的高階車款，因此對電池的能量密度、充放電率以及耐熱的需求也更高。

能元強調，公司的電池充滿電後，可達到 250 至 300 公里高速，且擁有長續航里程，可以產生更少的熱量，因為具有高功率、與其他汽車製造商使用的電池相比，電阻只有 50%，因此熱量更少，碳排放也更少，兼顧性能又能與環境達到平衡。

而使用能元科技電池的 Spéirling，也在國際賽車節 Goodwood Festival of Speed 當中，以驚人的 39.08 秒，刷新古德伍德 1.6 公里爬山賽歷史紀錄，超越賽事中上百台 F1 賽車，甚至是氫能源電動賽車，拿下冠軍，凸顯能元科技在國際三元鋰電池的技術領先地位。