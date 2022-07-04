台越首件「社會責任貸款」跨國聯貸 北富銀成功籌組

中租控股 (5871-TW) 旗下越南子公司仲利國際 (越南) 三年期 9000 萬美元「社會責任貸款 (Social Loan)」聯貸案，由台北富邦銀行統籌主辦並擔任 ESG 管理銀行，正式簽約完成募集，為台灣及越南首件符合亞太區貸款市場公會 (APLMA) 規格，並經第三方確信資金用途可帶來社會效益的社會責任貸款聯貸案。

北富銀表示，2021 年越南新冠疫情擴大，為防控疫情，越南政府實施嚴格的社區隔離措施，衝擊民生經濟發展，2021 年越南經濟成長率降至 2.58%，為逾 30 年來新低。

儘管越南政府已提供中小企業 250 兆越盾 (約 107 億美元) 紓困貸款，但中小企業由於無房地產或其他受認可的資產可供抵押，無法擔保償還能力，難以從銀行管道取得融資，在得不到資金支持的情況下，許多越南中小企業面臨破產倒閉窘境，引發嚴峻的勞動人口失業問題，根據越南國家統計局 2021 年統計，適齡勞動者失業人數高達 140 萬人，已成越南當前急需解決的社會議題之一。

為協助穩定越南在地企業營運，增加勞動就業機會，北富銀與仲利國際（越南）合作架構出台灣、越南兩地第一筆符合國際標準的社會責任貸款聯貸案，聯貸資金不僅用於持續對當地中小企業提供財務支持，更將策略性發展小微企業融資，業務範圍也會從大城市往外擴張至外圍省分，提供當地中小微企業多元融資管道，創造更多就業機會以平衡城鄉差距。

仲利國際（越南）也將因應本案調整內部系統，檢視「社會責任貸款指標 (Social Loan KPIs)」，持續針對專案業務量、受惠的中小微企業數及其員工數等就業數據進行追蹤統計，充分體現中租控股對於 ESG 各層面的高度執行力。

本聯貸案除了北富銀，兆豐、華南、土銀也擔任本案共同主辦行，合庫、輸出入銀行、板信等金融機構則積極參與聯貸。

仲利國際（越南）成立於 2006 年，總公司位於胡志明市，位於北區的河内設立分公司，亦於海防市、芹苴市、平陽省、峴港市、同奈省及隆安省等地設置辦事處，為當地第一大租賃公司，市佔率近四成。即使受疫情影響，仲利國際（越南）授信資產相較前一年度仍維持兩位數的成長率，彰顯優異的經營能力。

北富銀表示，為了能替擁有巨大社會責任效益潛力的企業提供金融資源和解決方案，北富銀積極推動及開發創新融資案型，賦予永續金融更寬廣的可能性，不僅是台灣首家承做符合 APLMA 國際規格且經第三方確信之綠色貸款 (Green Loan) 聯貸的台資銀行，亦領先台資同業率先推廣永續指數連結貸款服務，激勵客戶實踐自身 ESG 目標。