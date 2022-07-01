〈車市〉缺車問題未解 6月車商排名再洗牌 BMW罕見衝上第二

台灣車市 6 月銷售數據今 (1) 日出爐，單月掛牌數達 32631 台，月增 5.5%，年增 16.8%，仍創 2014 年來同期次低，僅高於去年同期，顯示缺車、延後交車的問題未解，10 大車商排名也再度大洗牌，BMW 衝上銷售第二，而 BENZ、MITSUBISHI 和 LEXUS 較去年同期衰退。

中華車 (2204-TW) 指出，雖車用晶片持續短缺，加上船期不穩定等因素影響生產供應，但隨著國內疫情逐漸趨緩，交車已較上月回升。

6 月前 5 大車商銷量均維持正成長，其中，TOYOTA 交車 9026 台穩居冠，月增 4.5%、年增 43.3%。

較特別的是，由於 BMW 大量到港交車，6 月掛牌數 2191 台，月增 115.9%，年增 53.6%，又以 3 系列、X4 交車均超過 300 台，買氣最旺，而 X3 交車也達 200 台規模。

而 FORD 則是超越 HONDA 排名第三，月增 26.2%、年增 47.1%，交車數 2131 台，HONDA 緊追在後達 2082 台，月增 17.1%，年增 62.7%。

累計上半年，由於各大車商均有交車延後情形，總車市交車數 203151 台，年減 8.4%，前 10 大車商中，僅 TOYOTA、HONDA 和 HYUNDAI 為正成長。

7 月起進入傳統車市的銷售旺季，隨著各大車商開始加大促銷力道，和泰車 (2207-TW) 預期，7 月車市有望回到 4 萬台的規模。