好市多衛生紙半年連三漲 正隆、永豐實調價壓力增

好市多 (Costco) 自有品牌衛生紙半年三度漲價，衛生紙是否再掀漲價潮備受關注，正隆 (1904-TW) 今 (4) 日表示，原料近年漲幅劇烈，衛生紙漲價「勢在必行」，但因目前不是賣方市場，還須評估；永豐實 (6790-TW) 則坦承成本壓力沈重，會持續與客戶溝通轉嫁成本，適時調整因應。

好市多旗下自有品牌 KIRKLAND 衛生紙，繼去年 11 月從每串 319 元漲到 335 元，今年 5 月再從 335 元漲到 365 元，7 月再度調漲售價，每串價格從原本 365 元調漲為 389 元，漲幅 6.5%，也就是說，半年多來三度調漲售價。

由於紙漿等原物料價格居高不下，正隆表示，旗下家紙事業的品牌包括春風、蒲公英、情人在農曆年後就持續和下游客戶溝通，並慢慢進行漲價，不過，仍未漲到滿足點，目前家庭用紙確實有漲價壓力。

正隆進一步指出，現階段因為疫情，目前不是「賣方市場」，也就是說，市場需求影響漲價動能，近期疫情有降溫趨勢，要看第 3 季是否需求提升，有機會在 9 月再來評估是否漲價。

永豐實表示，終端售價是通路端決定，公司在出貨時評估原物料成本，今年初已有調整過一次價格，但因為國際局勢變化多端，俄烏局勢也還未穩定，永豐實會密切觀察原物料的趨勢，並持續努力做品牌投資、提升生產效率、用行銷策略組合來因應成本端的變化，整體來說，提高價格不是唯一決定因素。