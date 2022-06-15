〈永豐實股東會〉小股東批股價讓人傷心 董座：尊重資本市場機制

永豐實 (6790-TW) 今 (15) 日舉行股東會，小股東反映去年 9 月掛牌承銷價 52 元，但到昨日已經跌到 42.2 元，「讓投資人非常傷心」，還贈送董事長三本經營類書籍，盼公司努力經營；對此，董事長何奕達表示，全球股市連動，尊重資本市場機制，但致力研發銷售產品是永豐實的重要目標，會持續為股東與社會努力，希望可以為股東創造長期的投資價值。

對於小股東談到，希望永豐實股價「不要掛牌就掛了」，何奕達回應表示，股價相關問題主要是美股大跌，且近期美國長期殖利率又陷入倒掛，今年全世界政治、經濟有很多隱憂，加上通膨，因此經濟有所變化，美股重挫、台股自然受災，資本市場波動在所難免，全球股市連動，因此尊重資本市場機制。

但何奕達強調，回歸到永豐實基本面，永豐實經營場景是家，會致力於提供消費者更美好的生活，產品銷售研發是最重要目標，感謝股東的期許與指教，會持續為股東與社會努力，希望可以為股東創造長期的投資價值。

此外，原物料價格飆漲，衛生紙後續是否漲價，永豐實財務長陳佩雯會後指出，終端售價是通路端決定，公司在出貨時評估原物料成本，今年初已有調整過一次價格，但因為國際局勢變化多端，俄烏局勢也還未穩定，永豐實會密切觀察原物料的趨勢，審慎因應成本變化，並持續努力做品牌投資、提升生產效率、用行銷策略組合提升營運表現，整體來說，提高價格不是唯一決定因素。

陳佩雯強調，消費者需求是成長主力，公司提供功能化商品滿足不同需求，近來發現疫情改變消費者習慣與購買行為，5 月初做的市調指出，超過 8 成消費者因疫情增加洗手次數、7 成在購買時會特別選擇抑菌產品。6 月底還有一款廚紙新品「易手抽」上市。