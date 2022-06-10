正隆董座鄭人銘接任 續推低碳智紙

正隆公司 (1904-TW) 今 (10) 日舉行股東會，通過每股配發現金股利 1.9 元，並進行第 18 屆董事改選，推舉鄭人銘擔任董事長、鄭舒云轉任副董事長，鄭人銘接任新董座後，將續推低碳智紙，全方位布局循環經濟藍圖。

正隆今日當選董事 6 位分別為：鄭人銘、鄭舒云、張清標、陳彥豪、游晴輝及彭木祥 (新任)；獨立董事 3 位分別是：王永吉、張福星及黃豐志 (新任)。

看準綠色包裝消費市場，正隆聚焦永續包材，越南平陽造紙廠二期下半年完工，前進北越首座紙器廠估 2023 年第一季投產。

根據 ICCA 統計，2021 年全球紙箱包裝消費量達 2703.87 億平方公尺，近 20 年來年平均成長達 5.3%。正隆表示，持續於海內外擴大回收紙再生規模，強化綠能循環優勢。

為全方位布局循環經濟藍圖，正隆大園廠 6.6 萬噸再生白漿線預計 2022 年底投產，將進一步擴大使用廢紙容器和下腳料，更能結合沼氣發電系統幫助工廠完成綠電轉型。

此外，越南平陽造紙廠二期 40 萬公噸工紙產線、越南濱吉紙器廠也將陸續於下半年投產，推升全集團紙與紙板年產能達 250.2 萬公噸，紙器產能增加 1.2 億平方米，達 19.07 億平方米。

目前正隆北越北江紙器廠已在日前動土，預計 2023 年第一季投產，並已展開規劃第三條工紙產線，布局越南百萬噸級一條龍造紙基地，持續朝亞洲低碳綠能新紙業目標邁進。

鄭人銘於 2000 年進入正隆集團服務，歷任正隆紙器廠、國際行銷、董事、副董事長，現為台灣區造紙公會常務理事，並曾任 ICCA 國際瓦楞紙箱協會、ACCA 亞洲瓦楞紙箱協會、台灣區紙器工業同業公會和台灣包裝協會等公協會理事長，海內外造紙產業經歷豐富；2015 年更成功舉辦華人世界首屆 ICCA/WCO 全球紙業高峰會，提升台灣紙業國際地位和能見度。

原董事長鄭舒云任內，營收、獲利雙創新高，ESG 永續治理績效卓著；除此之外，為公司的永續發展，更積極進行人才培育及傳承，轉任副董事長後，將持續攜手董事會和經營團隊，共同開創正隆另一新局。