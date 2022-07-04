網家總座蔡凱文請辭 詹宏志暫代職務

電商集團網家 (8044-TW) 今 (4) 日公告，執行長暨總經理蔡凱文因個人生涯規劃請辭，董事長詹宏志將暫代執行長暨總經理職務，即日起生效。

網家說明，蔡凱文辭任後，將轉任為網家集團高級顧問，網家仍會藉由其豐厚經驗，協助電商事業的業務營運。

蔡凱文於 2003 年加入網家，歷任 PChome 網路家庭電子商務部協理、副總經理、營運長、總經理等職務，並於 2019 年接任集團執行長。

網家指出，蔡凱文一路以來帶領團隊在電商產業激烈競爭中，推出多項創新服務模式，包括建構供應鏈、業務體系，打造國內最大電商自營倉庫和 200 萬商品在庫，並達成集團營收突破 400 億元的里程碑等。

網家強調，面對網路環境快速變化，將秉持服務消費者的初心，傾聽消費者需求，不斷推出有感服務，同時，將持續採開放態度，尋求與各界合作及共好結盟，以建構完整的電商服務生態圈。

網家日前的股東會上，遭小股東質疑薪酬過高不合理，蔡凱文高管薪酬落在 3000-5000 萬元區間，超越詹宏志的 1500-3000 萬元區間，也高於富邦媒 (8454-TW) 董事長和總經理的薪酬。

對此，詹宏志已回應，今年獲利若再不改善，個人薪資將降為 0，執行長薪資也會砍為二分之一。