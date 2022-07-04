〈奇偶展望〉完成新領域AI產品開發 全年營收挑戰成長2成

安控廠奇偶 (3356-TW) 今年下半年將開拓新市場，過去布局的 IP CAM 市場發展已趨於成熟，傳統的 Analog CCTV 近期對 AI 安控產品需求提升，看準成長性，加上公司 AI 軟體發展有成，目前已完成相關產品開發及推廣，有望推升下半年營收優於上半年、全年挑戰成長 2 成。

安控市場分成兩大領域，分別為 IP CAM 與 Analog CCTV，過去幾年 HD 高解析度、AI 軟體技術快速提升，IP CAM 市場跳躍式成長，整體產值超越 Analog CCTV，且占產業比重約 4 成。

奇偶補充，Analog 屬於封閉系統，相較 IP CAM 市場，產品難以 AI 化，再者，Analog 使用場域多為公部門，要短時間汰換更新系統與硬體，費用高，因此近年安控廠多積極搶攻 IP CAM 市場商機。

不過，隨著 IP CAM 市場發展成熟、競爭激烈，奇偶指出，雖然 Analog 僅占整體產業 4 成，但台灣、日本等區域仍有一半以上業者使用，近年 Analog 更掀起硬體設備更新潮，帶動安控產品導入 AI 需求成長。

奇偶透過既有軟體技術，自去年第四季開始研發 Analog 相關 AI 安控產品，並在第二季底開發完成，包括將產品導入高清相機、連網、AI 功能等，下半年會開始推廣、貢獻營收。

法人預期，奇偶上半年受到疫情等環境因素干擾，成長力道不如預期，而目前布局 Analog 的業者不多，奇偶推出新產品後，有望挹注下半年營收成長，帶動全年營收年增 10-20%。