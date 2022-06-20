6月下旬面板價續跌 32吋本季重跌3成 下個月續跌

集邦 (TrendForce) 旗下 WitsView 今 (20) 日公布 6 月下旬面板報價，電視、IT 各尺寸面板仍持續下跌、且跌幅再較上月擴大，整季來看，第二季各尺寸面板均是雙位數跌幅，其中，32 吋電視面板因比較基數較低，單季跌幅最重達 3 成。

展望未來，集邦研究副總范博毓認為，7 月價格恐續跌，但仍要觀察三星等品牌廠對第三季的採購想法與態度。

WitsView 最新 6 月報價統計，電視面板跌勢均較上月擴大，其中，32 吋電視面板報價來到 28 美元，較上月底下滑 5 美元，跌幅約 15.2%，43、55 吋電視面板報價則分別為 55、89 美元，單月跌幅為 9.8%、8.2%，65 吋大尺寸單月也大跌 15 美元，跌幅約 10.6%。

在戰爭、通膨、封控等多重不利因素影響下，第二季面板價格走弱趨勢明顯，跌勢也未見收斂，以 32 吋電視面板為例，6 月底平均報價約為 28 美元，對比 3 月底約 40 美元，重跌 3 成，43、55、65 吋電視面板第二季跌幅也落在 2 成上下。

范博毓指出，因電視面板已跌破現金成本，原先廠商提出的第三季減產計畫，有機會讓電視面板跌幅出現收斂，但受三星暫停採購衝擊，讓電視面板跌勢再面臨壓力，全月跌幅較原先預測擴大。

IT 面板報價方面，范博毓表示，同樣面臨需求不振，其中，筆電面板需求更因品牌持續去化庫存，對面板拉貨意願偏低，主流尺寸均維持下跌格局。

Witsview 統計，6 月 21.5、23.8、27 吋顯示器面板較上月下跌 4-5 美元，報價來到 46.8、59.6、71.7 美元，跌幅約落在 5-8%，筆電面板平均下跌 2.9 美元不等，跌幅同樣落在 5-8%，不過先前跌最兇的 11.6 吋 Chromebook 主流尺寸面板，跌幅則收斂至 3% 以內。