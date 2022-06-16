〈三星停購零組件〉衝擊面板、顯示器拉貨 面板雙虎不評論消息

市場傳，南韓三星電子通知集團所有消費性電子事業群，全面向零組件供應商暫停採購，涵蓋智慧型手機、電視、顯示器等，震驚業界，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 都是三星電視面板供應商，面對三星暫緩採購，出貨、營運勢必受影響，對此雙虎均不評論市場傳聞。

根據媒體報導，三星是在昨 (16) 日向旗下消費性電子業務部門發出公告，要求停止所有零組件採購，主要項目包含面板顯示器、IC、印刷電路板、電源相關零組件等，並要求重新審視現有庫存，以防庫存跌價損失進一步擴大，目前三星電視庫存約落在 16 周內 (含在製品、通路庫存)，智慧型手機庫存則落在 12 周以上。

三星預計今日向所有顯示面板供應商發出停止發貨通知，包含惠科 (HKC)、超視堺 (SIO)、京東方 (BOE) 則已在昨晚收到通知，據悉，台廠業務部門也已陸續收到相關通知。

面對市場價格競爭，三星旗下三星顯示器 (SDC) 近年將發展重心轉往 OLED，最後一座生產 LCD 產線也確定在本月底前關閉，讓三星對於 LCD 面板顯示器採購更加倚賴中國、台廠，友達、群創多出貨電視面板給三星，其中，友達更是三星高階大尺寸電視面板主力供應商，且不只面板，背光模組廠中光電 (5371-TW) 也是三星供應鏈之一。

對於三星暫停採購消息，友達、群創均表示，不對市場報導做評論。

集邦顯示器研究部副總邱宇彬則說，三星暫停採購的消息讓業界相當震驚，尤其面板廠近期才敲定減產計畫，面對三星突然暫緩拉貨，恐對價格支撐力道造成壓力，也凸顯品牌廠對下半年市場確實保守。