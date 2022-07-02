美股重點新聞摘要2022年07月02日

中國三大航企砸重金向空巴大採購 民航業復甦在即？

根據中國媒體周五（1 日）報導，中國南方航空 (600029-CN)、中國國際航空 (601111-CN)、中國東方航空 (600115-CN)，三大中國航空先後宣布向空中巴士簽約訂購 A320 NEO 客機訂單，共計 292 架，按照 2020 年 1 月目錄價，總價值約為 372.57 億美元。此舉可能意味著中國放寬入境隔離政策後，民航業復甦在即。閱讀全文...

TikTok 憂被美國封殺 致函美議員保證用戶數據安全

根據多家外媒周五（1 日）報導，TikTok 在昨日給多名美國參議員的信中寫道，目前正在努力解決大眾對其數據共享做法的擔憂，盼能與美國當局達成協議，且該公司執行長周受資在信中稱，將與甲骨文 (ORCL-US)、博思管理顧問公司（Booz Allen Hamilton）合作，強化美國用戶的數據安全。閱讀全文...

美國 6 月 ISM 製造業指數降至 53 遠低預期 創兩年新低

美國周五（1 日）公布的 6 月 ISM 製造業指數下滑至 53，放緩幅度遠超預期的 54.9，也不及 5 月的 56.1，為 2020 年 6 月以來新低，其中新訂單指數受長期供應緊張與需求疲軟，出現兩年來首次萎縮，進一步證明聯準會（Fed）積極收緊貨幣政策之際，經濟正在降溫。閱讀全文...

亞特蘭大 Fed 的 GDP 追蹤工具顯示 美國經濟即將步入衰退

聯準會 (Fed) 的經濟成長追踪工具顯示，美國經濟進入衰退的可能性增加。閱讀全文...

美光等科技股看壞市場 全球晶片荒可望提前紓解

包括晶片製造商美光 (Micron)(MU-US) 和 AMD (AMD-US) 在內的少數企業公司正在釋出訊號，隨著通膨上升和經濟降溫壓縮消費者和企業支出，持續兩年之久的全球半導體晶片短缺問題正在緩解。閱讀全文...