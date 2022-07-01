〈台股盤後〉護國神山領跌 台股下半年首交易日重挫482.65點

台股今 (1) 日在權值股台積電 (2330-TW) 大跌 4.73% 領跌下，加權指數 2022 年下半年開局大跌 482.65 點或 3.26%，收 14343.08 點，市場成交值 3000.98 億元，市場專家指出，目前市場籌碼凌亂，加上棄息及停損賣壓出籠，盤勢仍保守為宜，無須猜測底部。

台股今日跌幅也居亞股之冠，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台積電今日股價破底，包括集中市場、OTC 都見到包括法人、散戶殺出的籌碼。

台股今天電子、傳產、金融類股齊跌，早盤加權股價指數輪開在 14812.13 點，最高 14812.13 點，最低 14336.03 點，大跌 482.65 點或 3.26%，收在 14343.08 點，市場成交值為 3000.98 億元，在今天的大盤 482.65 點跌點中，台積電的下跌占指數跌點 199.6 點。

其餘權值股聯發科 (2454-TW) 收盤下跌 39 元或 5.99%，收盤價報 612 元，大立光 (3008-TW) 收盤下跌 35 元或 2.03%，收盤價報 1690 元，失守 1700 元的整數關卡，鴻海 (2317-TW) 收盤下跌 3 元或 2.75%，收盤價報 106 元。

貨櫃航運三雄方面，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW) 收盤都大跌超過 5%。

市場認為，大盤今年以來跌幅已逾 20%，盤勢已進入熊市，資金陸續轉進防守型股票，包括中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 等電信三雄股價收紅，此外如統一 (1216-TW)、統一超 (2912-TW)、全家 (5903-TW) 股價也都收在平盤之上。

證券分析師黃漢成指出，台股跌勢未見止穩，甚至多數除息個股都是呈現貼息走勢，隨著進入除權息旺季，另一股市場棄息賣壓將逐漸湧出，形成多殺多氣氛，個股 6 月營收狀況將是目前投資人必須留意的重點重點。