台股進入熊市底部還沒出現 今年難再見「萬八」高點

台股今 (30) 日重挫 414 點收在 14825 點，萬五關卡宣告失守，分析師認為，台股從 18619 點高點後，跌幅已超過 2 成，正式邁入熊市，在資金緊縮、全球總經持續變化情況下，大盤目前還沒看到底部，想要再見今年萬八高點機率不大，投資首重紀律。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股從今年初的 18619 點高點下來後，目前大盤跌幅已經超過 2 成，符合市場的熊市定義，當股市進入熊市後，除非有非常大的利多出現，否則很難再回到先前的「萬八」高點。

陳奕光認為，台股何時完成築底反彈，必須觀察幾個指標，包括：成交量何時回升至 3500 億元以上、指標個股台積電 (2330-TW)、人氣股貨櫃三雄何時止跌，但他也提醒，在總經環境不斷變化、市場利率緊縮的情況下，第 3 季反彈可能是曇花一現。

啟發投顧分析師李永年指出，美元連續 2 天大幅彈升，引發市場擔憂資金恐持續撤離台股，加上適逢本土法人月底、季底作帳，導致 30 日賣壓沉重，在拋售壓力下拖累指數終場大跌逾 400 點。

李永年認為，台股雖重挫逾 400 點作收，但大盤看來頗有加速趕底意味，短線要止跌回穩前提是國際股市不再重挫。

PGIM 保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，台股盤勢反映資金面修正評價面，加上消費者信心下滑恐衝擊終端需求、科技業庫存調整狀況仍存在等因素，干擾投資信心，目前市場先看美國 5 月 PCE(個人消費支出價格) 數據，與第 3 季公布的 CPI(消費者物價指數) 數據，將是通膨是否見頂的重要關鍵。

廖炳焜認為，台股短線若要扭轉頹勢，必須先回到月線之上，但考量指數仍可能呈現大幅波動，建議投資人透過電子、金融、傳產平衡布局，並挑選具有業績能見度的績優個股，逢低分批承接。

為抵禦市場賣壓，官股券商自 28 日起連續三天買超，累計三天已買超 120 億元，至於國安基金則是按兵不動，循例繼續緊盯市場秩序與資金動態。

