5月製造業景氣信號連3降 近6成業者亮黃藍燈

台灣經濟研究院今 (30) 日公布 5 月製造業景氣信號值為 12.15 分，較上月增加 0.25 分，終結連 3 降，燈號連續亮第 3 顆黃藍燈，其中，亮黃藍燈的產業比重多達 57%，較上月大增近 17 個百分點。

台經院說明，俄烏戰火延續，使能源、糧食等農工原物料價格續漲，通膨壓力大增，迫使主要國家加速升息緊縮貨幣政策，為全球景氣帶來更多不確定因素。

而在國內，雖受惠於新興科技應用和企業數位轉型推展，加上中國逐步防疫解封，讓部分供應鏈壓力略有緩和，進出口續呈雙位數成長、外銷訂單由負轉正，推升需求面、售價面等指標表現，但消費性電子產品需求減緩，部分傳統產業停車定檢、中國疫情使下單意願減弱，影響原物料投入面指標表現。

就 5 月景氣信號各主要組成項目觀察，有 3 個項目分數增加、2 項減少，以需求面增加 0.32 分最多，成本面和售價面分別增加 0.04、0.01 分，反觀原物料投入面減少 0.08 分為最多，經營環境面減少 0.03 分。

從不同產業燈號的消長來看，藍燈由 26.93% 減少至 5 月的 21.73%，黃藍燈由 40.89% 增至 57.70%，綠燈由 31.58% 減至 14.05%，黃紅燈由 0.91% 減少至 0.45%，紅燈略增至 6.07%。

其中，5 月亮藍燈的產業有食品、飲料、家具和橡塑膠製品等，而亮紅燈者僅石油及煤製品業。