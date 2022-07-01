建大深圳廠開發案轉由國營企業和居承接 可望加快進度

建大 (2106-TW) 深圳舊廠土地開發案持續進行中，今 (1) 日宣布，與深圳房產開發商佳兆業解除第一期開發合作協議，改與深圳和居置業公司簽第一期合作協議，和居將承接此開發案，並將儘快啟動開發建設工作。

建大表示，今日已與佳兆業及其全資子公司深圳市耀業園，解除原訂建泰城市更新項目第一期開發合作協議，並保留二期繼續合作機會。

建大與深圳市和居簽署建泰一期城市更新項目開發合作協議，雙方同意由和居公司以原物業分配比率，承接開發案，並承諾儘快啟動開發建設工作，取得竣工驗收備案文件，並辦理物業交付手續。

和居是龍華人才安居全資子公司，龍華人才安居是深圳市龍華區一家國營事業，擁有多年物業開發經驗，成立以來建設的公共住宅占全區三分之一以上。

去年 9 月恒大集團爆發流動性危機後，掀起中國各家房產企業債務問題，佳兆業正是其中之一，佳兆業去年 12 月宣布，未能按時支付多筆已到期的美元債利息，尋求債務重組，當時市場憂心，建大深圳舊廠開發案恐因此受到影響，不過隨著相關合作順利轉移，開發案推進進度可望再加速。

建大深圳舊廠第一期開發案預計最快 2025 年完工，土地面積約 4.4 萬坪，合建分屋比例為建大 35-45%、和居 55-65%，將分兩期開發，預計興建 6 棟約 30 層樓高的智慧廠辦大樓、宿舍，也將在區塊內蓋學校，且地點鄰近捷運、高鐵站，距離高速公路與深圳機場也不遠，地理位置佳。

建大除提供土地，其他開發費用均由物業公司負責，且當初土地購置成本也不高，對建大來說，開發案風險相當低，法人看好潛在開發利益超過人民幣百億元，第一期就可望貢獻建大每股稅前盈餘 30 元以上。