幣圈大血洗 比特幣6月價值縮水38% 現在能進場了嗎？

截至周四 (30 日) 下午，比特幣甫結束有史以來最糟糕的一個月，單月價值縮水 38%；市值全球第二大的加密貨幣以太幣同期下跌約 47%，投資人都在問，現在能進場了嗎？

儘管數位資產領域走疲，是廣泛規避風險資產的部分反應，但尤其最近幾周大型企業面臨償付能力危機，投資者對加密市場的信心受到更大打擊。

穩定幣 UST 及其關聯貨幣 Luna 在今年 5 月 10 日前後突然與美元脫鉤，維繫價值穩定的機制失靈，市值暴跌，合計虧損 600 億美元。接著 6 月，允諾提供加密貨幣存款高收益的 Celsius 以「由於市場出現極端狀況」為由，突然暫停客戶提款。

另外，知名加密貨幣對沖基金三箭資本周一爆發 6.7 億美元債務違約，遭法院清算。周四，傳三箭資本計劃以 2500 萬美元買下加密貨幣放款商 BlockFi，而此價碼較 BlockFi 上一回私人估值低了 99%，意味實際上清光該公司股權投資者。

此間，加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 6 月宣布計劃裁員 18%，而該公司股價單就 6 月便下跌約 40%，且連續第四個月收低。

Bitwise 資產管理公司投資長 Matt Hougan 認為，「我們仍在等待加密貨幣一個領域，看是否另一支鞋會掉落、另一個實體是否會倒閉。我認為必須要撐過 7 月 4 日的周末，在我們為下半年建設之前，得先度過市場的平靜期。」

某個程度上，極端的波動是在數位資產市場上打滾的代價，過去 10 年中比特幣經歷兩次長期價格低迷，上一個加密貨幣寒冬在 2018 年，當時比特幣損失 80% 以上市值，最終一路攀升至 2021 年 11 月約莫 6.9 萬美元的高峰。

然而，美銀周三發出悲觀基調。分析師指出，美國消費者對加密市場更加警惕。內部顧客數據顯示，活躍的加密用戶數量從 2021 年 11 月超過 100 萬的峰值下降，到 5 月已不到 50 萬，降幅 50% 以上。

6 月份的跌幅是該加密貨幣自 2010 年首次掛牌交易所以來最嚴重的一次。短短幾個月內，加密貨幣市場就蒸發 2 兆美元，令大把押注加密貨幣項目的散戶遭遇大難。

雖然相比 21 兆美元經濟產值或 43 兆美元的房市，美國加密市場的規模不大，但根據高盛數據，美國家庭掌握全球 1/3 加密市場。Pew Research Center 調查也顯示，16% 美國成年人表示曾投資過、交易過或使用過加密貨幣。

許多比特幣愛好者仍期待再次復甦，目前正積極買進，因為他們預期現在的價位將是創紀錄的低點。MicroStrategy 執行長 Michael Saylor 周三發表推文，稱公司以約莫 1000 萬美元追加搶下 480 枚比特幣，令該公司整體持有的比特幣價值達到 40 億美元。

Hougan 表示，如果投資者對比特幣的投資時間框架在一周、一個月或甚至一個季度，那其中波動性仍相當劇烈，「倘若放長遠來看，以數年來衡量的話，那麼現在是切入市場很棒的買點。」