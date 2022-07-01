美股重點新聞摘要2022年07月01日

今日操盤前瞻

美股財報：美光

中國 6 月財新製造業 PMI

歐元區、德國和英國 6 月製造業 PMI

歐元區 6 月 CPI

美國 6 月 ISM 製造業指數

衰退憂慮恐致科技支出縮手 美光財測遠遜預期 盤後跌逾 2%

美國記憶體大廠美光 (MU-US) 周四 (30 日) 美股盤後公布本季財測遠遜預期，反映出對經濟衰退的擔憂，使消費者和企業支出紛紛縮手，消息一度拖累盤後股價挫跌近 7%。閱讀全文...

蘋果 iPhone 14 中國需求暢旺 預售訂金創新高

天風國際證券分析師郭明錤週四 (30 日) 推文指出，中國市場對蘋果 iPhone 14 的需求，可能比 iPhone 13 還更強。閱讀全文...

OPEC + 維持 8 月增產目標 9 月計畫懸而未決

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）周四（30 日）表示，將維持 8 月每日 64.8 萬桶的增產目標，但並未對 9 月的增產計畫進行討論，下次 OPEC + 會議將於 8 月 3 日召開。閱讀全文...

Fed 首選通膨指標核心 PCE 物價 5 月年增 4.7% 近 40 年新高

聯準會 (Fed) 首選的通膨指標顯示，5 月通脹率仍然居高不下，但月增率略低於預期。閱讀全文...

美上周初領失業金人數略有下滑 仍近 5 個月高點

美國勞工部周四（30 日）公布最新失業金數據，上周初領失業金人數報 23.1 萬人，較前次修正後的 23.3 萬減少 2,000 人，高於市場預期的 22.8 萬人，仍接近 5 個月高點，凸顯勞動市場吃緊情形正在緩減。上周續領失業金人數報 132.8 萬人，高於市場預期的 131 萬。閱讀全文...