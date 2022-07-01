〈美股盤後〉標普上半年跌逾20%  創1970年以來最糟表現

在最新數據反映通膨仍居高不下及消費者支出下降後，美股週四 (30 日) 拋售加劇，道瓊收黑 253.88 點，那指下滑 1.33%，標普收跌 0.88% 。

2022 年上半年對大多數投資人來說是一場大屠殺，道瓊上半年跌幅達 15.3%，自 1962 年以來最慘上半年。標普下跌 20.56%，創 1970 年以來最糟的上半年表現。那指跌幅高達 29.51%，是有記錄以來最差上半年表現。債市遭遇史上最慘的上半年， 加密貨幣經歷「大屠殺」，比特幣上半年下跌 59%，美元則創 2016 年以來的最佳單季表現。

數據方面，美國 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 6.3%，低於市場預期，而聯準會 (Fed) 首選的通膨指標—核心 PCE 物價年增 4.7%，略低於市場預期，但仍處於 1980 年代來的最高水平附近。

此外，5 月消費者支出僅月增 0.2%，低於預期的 0.4%，自去年 12 月以來，支出增速首次低於收入增速，表明在通膨高升和聯準會升息的情況下，美國經濟比之前預期的還要弱。

5 年期和 10 年期美債殖利率出現倒掛，倒掛通常顯示在未來 12 個月內將出現經濟衰退，但有時可能需數年時間。《華爾街日報》6 月調查顯示，經濟學家認為未來 12 個月美國經濟衰退的可能性為 44% ，遠高於 1 月份的 18%。

政經方面，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 表示將堅持先前宣布的產量計劃，8 月每日增加 648,000 桶原油，能源股在油價下跌壓力下引領週四大盤走低。

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭屆滿四個月，烏軍宣布俄軍已自黑海戰略據點、烏克蘭的蛇島全面撤退，俄軍則宣稱此次撤退是便利黑海航行及烏克蘭穀物出口。敘利亞承認烏克蘭東部 2 個分離主義共和國獨立，烏克蘭憤而斷交敘利亞。美國總統拜登週四稱，「未來幾天」宣布新一輪對烏克蘭的軍事援助，規模超過 8 億美元。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.47 億例，死亡數突破 633 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。

週四 (30 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 8 大板塊收黑，能源、通訊服務和非必需消費品領跌，公用事業、工業和房地產逆勢收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王哀鴻遍野。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.80%；Meta (META-US) 下跌 1.64%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.45%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.49%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.32%。

道瓊成分股逾半淪陷。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大跌 7.27%；Salesforce (CRM-US) 下跌 3.26%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.57%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.33%；旅行家 (TRV-US) 上漲 2.01%。

費半成分股近乎全黑。AMD (AMD-US) 下跌 1.95%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.46%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.04%；美光 (MU-US) 下跌 1.32%；德儀 (TXN-US) 漲 0.57%； 高通 (QCOM-US) 下跌 1.91%。

台股 ADR 悉數走弱。台積電 ADR (TSM-US) 跌 2.27%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.64%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 2.59%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.86%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.80% 至每股 136.72 美元。蘋果在韓國開放第三方應用支付，讓韓國成為第一個在 App Store 開放第三方支付的國家，不過蘋果將向使用第三方支付系統的應用程式開發人員收取 26% 的佣金。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.76% 至每股 673.42 美元，創特斯拉 IPO 以來最差單季表現。分析師預計特斯拉將結束其近兩年來創紀錄的季度交車量，因為上海封城相關的長期停工影響其生產和供應鏈，Refinitiv 共識預期顯示，預估特斯拉第二季的交車量約為 295,078 輛，低於上一季創紀錄的 310,048 輛。

Meta (META-US) 下跌 1.64% 至每股 161.25 美元。Meta 內部備忘錄顯示，公司正在為今年下半年的人事精簡及預算撙節做好準備，以應對宏觀經濟壓力和數據隱私對其廣告業務的衝擊。

全球最大連鎖藥妝店集團沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大跌 7.27% 至每股 37.90 美元。該公司最新財報表現不俗，但維持其全年財測不變，預估調整後每股獲利將以低個位數成長，因為預計新冠疫苗的需求放緩將拖累增長。

輝瑞 (PFE-US) 週四隨大盤下跌 2.95% 至每股 52.43 美元。拜登政府表示，已與輝瑞和其合作夥伴 BioNTech 簽署一項新協議，為秋季疫苗接種活動提供 1.05 億劑 COVID-19 疫苗，交易價值 32 億美元。

經濟數據

美國 5 月 PCE 物價指數年增率報 6.3%，預期 6.4%，前值 6.3%

美國 5 月核心 PCE 物價指數年增率報 4.7%，預期 4.8%，前值 4.9%

美國 5 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國 5 月個人支出月增率報 0.2%，預期 0.4%，前值 0.6%

美國 5 月實質個人消費支出報 - 0.4%，前值 0.3%

美國 6 月芝加哥 PMI 報 56，預期 58.0，前值 60.3

美國上週初領失業金人數報 23.1 萬，預期 22.8 萬，前值 23.3 萬

美國上週續領失業金人數報 132.8 萬，預期 131 萬，前值 133.1 萬

華爾街分析

投行 Stifel 認為，由於美國內需消費占美國經濟動能 70% 以上，如果美國人不出去消費，美國避免近期經濟衰退的希望將很渺茫。

Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 表示：「在通膨有意義地改善之前，我認為這需要幾個月的時間，市場很難真正觸底並開始反彈。」

CFRA 投資策略師 Sam Stovall 稱：「許多投資人預計通膨數據將真正開始回落，但我們認為這極具挑戰性，預估通膨數據保持高位的時間更長，而且可能還沒有見頂 。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主