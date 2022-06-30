大同總座鍾依文辭職 蔡維力接任

大同 (2371-TW) 董事會今 (30) 日通過新人事案，總經理鍾依文辭任，一] 如預期，由永豐餘投資控股前總經理蔡維力接任，精英副董事長兼總經理王金來則接任大同副董，財務長暨發言人王芝芳也辭職，職缺待補。

董事長王光祥表示，最近一年以來大同經營穩定成長，逐漸步入正軌，為了提升經營績效與改善公司體質，加速公司組織再造計畫，引進更多優秀的專業經理人加入大同的團隊，以提升公司治理，並強化股東權益，成為大同公司未來最重要的挑戰。

蔡維力是美國愛荷華大學財務碩士，產業歷練豐富，曾任永豐餘控股總經理、南陽實業董事長兼總經理、上海神旺控股執行總經理、中華工程總經理、中華開發金控副總經理、凱基 (韓國) 證券董事長兼總經理等職務。

此外，蔡維力也具備跨產業上市公司專業經理人經驗，有望能為大同橫跨電機、3C 消費、能源、科技等多面向的經營，帶來全新的整合契機與創新發展。

為健全公司治理，落實大同公司之永續發展，董事會推舉王金來擔任大同公司副董事長。王金來為國立政治大學經營管理博士，曾任國際會計師事務所 Ernst & Young 安永聯合會計師事務所台灣地區所長，目前也擔任聯亞光電、眾達科技、邁達特科技之獨立董事。

鍾依文辭任大同總經理後，將專任精英董事長。王光祥表示，將借重鍾依文在科技製造業豐富之經驗與產業長才，專注推展精英電腦營運升級與產品轉型之重要工程，強化高階筆記型電腦產品之研發與競爭力，加速未來雲端及智慧解決方案等軟硬體整合之布局與開發。

王光祥指出，將率領大同新的專業經理人團隊，並積極召募新血加入，執行大同組織再造與公司轉型的計畫，活化公司資產，以優化公司財務表現，早日完成兌現發放股利的承諾。