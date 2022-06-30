〈建大股東會〉今年營收可望雙位數成長 續創新高

輪胎大廠建大 (2106-TW) 今 (30) 日召開股東會，董事長楊啟仁表示，下半年因通膨等不確定因素干擾，需求的確受影響，但今年營收仍可望有雙位數成長，將再創新高。

展望下半年，楊啟仁表示，過去 2 年需求高漲、但海運塞港，東西都囤積在海上，近來海運順暢，今年過年後到 5 月，先前訂的貨都到了，而需求未明顯降溫，只是沒有像過去 2 年直線上升，加上全球壟罩在疫情、戰爭、通膨等不確定因素下，的確對下半年需求有影響。

楊啟仁就舉例，一名客戶今年 2 月倉庫幾乎零庫存，隨著海運輸緩解，在途存貨陸續到貨，5 月 2 萬台自行車安全庫存就滿了，且還不包括後續的在製與在途存貨，這也是下半年營運的挑戰。

楊啟仁表示，現階段訂單還是很不錯，只是沒有像一開始疫情爆發時，迎來大量的自行車胎需求，目前是各種胎別需求都差不多，其中北美轎車胎、輕卡車胎訂單則相當暢旺。

建大為反映原材料成本上漲，去年第二季以來，陸續進行幾波價格調漲，楊啟仁表示，目前輪胎平均售價已較 2020 年初提高 2 成，今年 4、5 月價格已能開始反映原料成本，漲價效益到位，獲利能力回升。

建大去年受到貨運塞港影響，但營收仍創下新高、全年達到 349 億元，楊啟仁表示，若沒有塞港因素，去年營收還會再墊高，今年前 5 月營收為 160.8 億元，年增率近 1 成，全年營收目標雙位數成長。