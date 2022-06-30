防堵詐騙！北富銀、北市府攜手推全台首創AI預警機制

近年來受疫情及科技發展影響，線上交易、社交軟體等數位服務使用率大幅增加，各種網路和電信詐騙也愈形猖獗，台北富邦銀行與臺北市政府、臺北市政府警察局今 (30) 日正式簽訂合作備忘錄，攜手推動「智能防詐生態圈」，透過全台首創的 AI 預警機制，達到提前示警異常帳戶、精準打擊詐騙車手等目的。

據台北市政府統計，台北市去年詐欺案件高達 4,247 件，民眾財產損失高達 7.1 億餘元。面對詐騙頻傳，北富銀董事長陳聖德表示，在詐騙防治上，北富銀除了持續對全體行員施行嚴謹培訓，提升行員的詐騙識別能力，現在更進一步結合金融科技，透過 AI 智能及大數據分析詐欺類型與交易模式，提早識別可疑帳戶，幫助客戶防範損失於未然。

陳聖德進一步表示，北富銀此次藉由與地方政府、警政機關的合力推動，擴大「智能防詐生態圈」防護範圍，讓 AI 發揮更好的偵防效果，提升整體社會的金融安全。

北富銀金融安全部副總經理蔡佩玲說明，在一般詐騙案件中通常會有兩個重要的金流關鍵點，第一個是引導被害人把錢轉入人頭帳戶，第二個則是透過車手把人頭帳戶的錢提領出來，「智能防詐生態圈」就是在這兩個關鍵點提前設下攔阻機制，增加阻詐成功率。

蔡佩玲表示，在轉帳方面，北富銀將以大範圍之歷史詐騙態樣建立 AI 智能模型，陸續在北富銀分行櫃台、網行銀及 ATM 提款機等服務節點增設提醒機制，協助民眾及早警覺可疑交易，避免受騙匯出款項；在車手提款部分，AI 智能預警模型則會自動將發生在北富銀 ATM 的可疑交易資訊對台北市警局進行通報，由巡警加強巡查，及時攔阻車手提款，避免受害者財損擴大。