〈遠東新股東會〉一貫化及綠色產品優勢 下半年營運樂觀

遠東新 (1409-TW) 今 (30) 日召開股東會，董事長徐旭東表示，下半年景氣講不出來，但個人看沒有那麼差；副董事長席家宜則認為，目前市場走向大者恆大，遠東新擁有一貫化、綠色產品的優勢，能爭取更多訂單，整體來說對營運樂觀有信心。

徐旭東指出，現在有很多因素，像是美國經濟、俄烏戰爭對原物料、運輸等影響，景氣瞬息萬變，可能現在講跟幾個小時之後的看法又不一樣，但個人認為不會差到哪裡。

席家宜則認為，現在美元升值，對很多國家的中小型紡織廠產生壓力，甚至停止營運退出市場；另一方面，現在品牌廠往綠色產品發展，也不是所有廠商都有能力，而遠東新擁有一貫化優勢，再生、綠色產品也有不錯的佈局，因此更有競爭優勢。

席家宜進一步指出，雖然先前遇到上海封控，但藉由去年越南實施三就地的經驗快速調整，因此在封控期間，上海廠稼動率仍有 6 成；上半年遠東新整體營收可望維持年增 15% 左右，其中生產製造事業成長高達 28%，下半年也樂觀看待。

遠東新今日股東會也承認去年財報及通過盈餘分派，每股配息 1.5 元，以昨日收盤價 32.15 估算，現金殖利率 4.6%；徐旭東強調，遠東新是遠東集團母公司，目前集團於兩岸上市公司合計 9 家，總資產達 3 兆元。

若以目前遠東新投資集團上市公司股價計算，總持股市值超過 1,700 億元，較帳面成本增加約 1.1 倍，潛在利益約 900 億元，換算每股淨值增加 17 元，帶來可觀增值空間。