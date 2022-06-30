自行車傳動零件廠久裕興送件申請掛牌上市

自行車傳動零組件製造商久裕興 (4559-TW) 今 (30) 日向證交所遞件申請掛牌上市，依排程規劃，最快今 (2022) 年底前掛牌交易，久裕興所生產的花鼓產品，在全球市占率約 10%。

久裕興企業總部位於台中市大雅區，創立於 1971 年，公司目前股本 6 億元，主要從事自行車零件製造及銷售開發業務，董事長為陳世偉；截至今年 6 月 27 日，全體董事持股比為 22.2%。

久裕興專研自行車零組件花鼓及輪圈組製造，是台灣第一家以冷鍛技術生產鋁合金花鼓的廠商；近年來將技術提升與電機結合，開創電動自行車傳動零組件。其中，所生產的花鼓產品在全球的市占率約 10%；公司近三年來則積極拓展智慧製造生產線，以及碳纖維高端產品。

久裕興目前產品包括單速及變速鐵鋁合金花鼓、碟式花鼓、碳纖複合材質花鼓、鋁合金輪圈組、碳纖複合材質輪圈組等相關產品，旗下自有品牌包括 JOYTECH（自行車散珠花鼓）、NOVATEC（自行車花鼓及輪組）、FACTOR（登山車相關產品）等。

久裕興 2021 年營收 15.74 億元、年增 41.2%，稅前盈餘 9645 萬元，稅後純益 8783 萬元，每股純益 1.55 元。2022 年第 1 季營收 3.07 億元、年增 2.3%，但因大陸封控，影響深圳廠出貨，稅後純益 227.5 萬元、年減 36.1%，每股純益 0.04 元。

隨著大陸逐步解封，久裕興 5 月營收 1.61 億元，月增 1.1%、年增 25.2%，創 76 個月以來高點；累計前 5 月合併營收 6.28 億元、年增 12.4%，為近 5 年同期新高；較去年同期成長約 15%。