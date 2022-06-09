高端攜美商開發新型軟袋包材 可容納200劑新冠疫苗

高端疫苗 (6547-TW) 今 (9) 日宣布，旗下新冠疫苗 MVC-COV1901 200 劑大容量創新包材替代方案 INTACT 200-dose bag，取得實驗室正面成果，有別於疫苗公司普遍使用的每瓶 10 劑或單劑預充填注射針筒的疫苗包裝，對於醫藥不完備的地區，較容易大規模施打。

高端此項創新替代包材計畫，是由流行病預防創新聯盟 (CEPI) 提供資金贊助，使用美國公司 MEDInstill 的 INTACT Solutions 大規模注射用疫苗軟袋作為新型包材，新型包材軟袋可容納 200 劑疫苗。

高端表示，新冠肺炎大流行期間，疫苗包材供貨吃緊，限制全球疫苗廠商的生產及運輸能力，且疫苗冷鏈要求，一直是阻礙開發中國家提升疫苗覆蓋率的關鍵因素之一，此次與 CEPI、及 INTACT Solutions 合作的新冠疫苗大規模接種創新包材計畫，就是瞄準冷鏈環境不佳的市場進行的發展評估規劃。

從高端新冠疫苗 INTACT 200-dose bag 的評估數據指出，該產品與預充填注射針筒及玻璃小瓶相比，呈現高度相容性與可比性，且僅需較少的冷鏈體積，顯示在大規模疫苗接種和冷鏈條件不完備狀況下，MVCCOV1901 的 200 劑大容量創新包材替代方案，具有優於玻璃小瓶和預充填針筒的優勢。

美國 MEDInstill 公司的 INTACT Solutions 疫苗軟袋，可在最小體積內以無菌充填技術填入 200 劑疫苗，每台充填設備的年充填量可超過一億劑疫苗。

高端強調，此疫苗大規模接種使用的創新替代包材，一方面將冷鏈體積最小化，二方面也展現出未來至非洲或其他第三世界國家在地化充填的可能性，且更適用大規模疫苗快速接種，有助於運輸足量 COVID-19 疫苗至低收入地區。