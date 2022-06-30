西門子攜手輝達攻工業元宇宙 麗臺受惠

德國電子製造業大廠西門子與美國晶片大廠輝達 (NVDA-US) 宣布簽署合作協議，將串聯雙方旗下的 Xcelerator 平台、Omniverse 平台，共同擴大數位服務，並打造工業元宇宙，協助企業降低工廠營運、建築成本，台廠麗臺 (2465-TW) 是輝達 Omniverse Enterprise 平台亞太區代理商，預期營運也可望同步受惠。

輝達表示，將 Omniverse 加入 Siemens Xcelerator 開放式的合作夥伴生態系，將促使業界加速使用數位孿生技術，提升整體生產力、改善製程，無論公司規模大小都能使用，協助因應日後在工程設計的難題。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，與西門子 Xcelerator 連接將為輝達 Omniverse、AI 生態系開創全新的工業自動化世界；西門子總裁暨執行長 Roland Busch 也指出，將藉由與輝達的合作關係，協助各種規模的公司建立工業元宇宙。

輝達說，NVIDIA Omniverse 是一個支援 AI、物理模擬及工業規模的虛擬世界引擎，可用來打造出極為逼真的即時數位孿生，目前全球也已有超過 25000 家公司使用 NVIDIA AI 平台，將是雲端 Omniverse 平台與邊緣自主系統的智慧引擎。

值得關注的是，顯卡廠麗臺是輝達長期合作夥伴之一，去年也取得輝達授權，成為 Omniverse 平台下主攻企業應用端的 Omniverse Enterprise 亞太區代理商，隨著輝達與西門子擴大合作，強化應用領域，麗臺營運有機會同步受惠。