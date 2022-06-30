MicroLED將成AR眼鏡首選 估2026年迎爆發式成長

研調集邦近日發布報告指出，MicroLED 除了超大尺寸面板外，微型顯示器將是另一新成長領域，預估 2026 年 MicroLED AR 設備將出現大幅成長，產值上看 4100 萬美元，MicroLED 可望是未來 AR 設備的首選技術。

集邦指出，MicroLED AR 顯示晶片現階段因全彩化技術瓶頸仍以單色顯示為主，僅能展現基本的顯示資訊功能，不過隨著紅光晶片、雷射轉移、晶圓結合及全彩化等技術逐漸成熟，將顯著提高良率、降低生產成本，2026 年 MicroLED AR 晶片將迎來大幅成長，產值將較 2025 年成長超過 7 倍至 4100 萬美元。

集邦認為，全彩化技術成熟後將優先應用於特殊領域，如醫療手術、檢測、廠房環境監控、軍事等，當技術持續提升且成本價格降至可商品化的階段時，才有機會推到消費市場。

集邦說到，目前被市場認為能成為 AR 晶片呼聲最高的技術便是 MicroLED 與 Micro OLED，在全彩化技術發展上目前 Micro OLED 略有優勢，但 MicroLED 在對比度、反應性、壽命、省電等規格表現上較佳，中長期而言，MicroLED 仍是微型顯示器的首選技術。

集邦表示，目前 MicroLED 應用在 AR 仍需克服不少障礙，包含尺寸至少需要縮小到 5um 以下，這使磊晶製程會因波長均勻性問題影響良率，另外，微型晶片讓紅光晶片的外部量子效率 (EQE) 問題浮上檯面，進而影響全彩化發光效率。

集邦表示，雖然全彩化問題可透過藍光晶片搭配量子點技術克服，但現階段量子點技術在 MicroLED 製程上仍有瓶頸，且巨量轉移若採雷射轉移還是有良率隱憂，轉移後的檢測、維修也是影響製程與成本的關鍵因素。