穀物期貨大跌後小幅走高 玉米再登美農產品之王

芝加哥穀物期貨經歷多年來最大單月跌幅後，周五（1 日）小幅走高。隨各國央行上調利率以遏止不斷飆漲的通膨，農作物市場陷入對全球經濟放緩的擔憂之中。

今年 6 月，玉米期貨價格下跌 18%，為 10 年以來最大跌幅，而小麥期貨也出現類似狀況，寫下 2015 年以來最大跌幅。

美國農業部日前預估，全美玉米種植面積 8,992 萬英畝，較 3 月預期高 43 萬英畝，反超黃豆，預期黃豆種植面積較 3 月下調 263 萬英畝至 8,832 萬英畝，今年玉米價格高漲抵消了不利天氣和化肥價高對農民的影響，玉米再度成為美國農產品之王。

有媒體指出，美國政府認為，今年國內玉米種植面積之所以高於最初預期水準，是因為農民要抓住玉米價格強勁的機會。小麥方面，隨著北半球農迷開始收割，供應將進入市場。

儘管如此，惡劣天氣影響一些主要種植戶收成，全球糧食供應仍然緊張，而烏克蘭的出口由於戰爭封鎖港口受限。

烏克蘭農業商業協會協會（ukrainian agribusiness club, UCAB）周五表示，國內 6 月農產品出貨量較上月有所成長，但曾素仍較低，無法取代海運貿易。

如果銷售不佳，當地農銘可能會缺乏資金，無法在幾個月後種植冬季作物，進而影響明年收成。

芝加哥期貨交易所玉米期貨周五上漲 0.3%，至每英斗 / 蒲式耳 6.2175 美元；小麥期貨上漲 0.4%。小麥周四總未平倉量跌至 13 年以來新低。黃豆期貨走跌。