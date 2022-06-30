6/30盤前提醒：疫後解封商機爆發，機票再貴都得買，航空振翅高飛，三星3奈米製程傳量產，威脅台積電地位？

行情看法：

台股仍隨美股持續震盪打底，融資浮額已洗清，投信 Q2 季底結帳後，Q3 仍要布局新認養股，提醒回穩重點 (1) 賣不下去，(2) 轉賣為買

觀盤重點：

1. 6/29(三) 盤勢：美股重挫，台股跟跌，長榮除息行情失靈，指數開低回測前低，終場下跌 199.8 點，成交量 2,486.2 億元，價跌量增，外資賣超 54.2 億元，投信買超 2.4 億元，融資增加 4 億元，櫃買指數 - 0.13%，盤後解盤 https://youtu.be/F1AONfN9bFE

2. 美股盤後：Fed 主席鮑爾重申經濟軟著陸面臨挑戰，強調看到明確物價壓力消退才會停止升息，美股震盪打底，Nasdaq -0.03%、S&P500 -0.07%，美國銀行警告晶片需求疲軟，Nvidia、AMD 拖累費半指數 - 2.2%，台積電 ADR -0.75%，台指期貨盤後盤 - 37 點（大仁哥評：FedWatch 顯示，7 月升息 3 碼已是市場共識，機率仍有 86.7%，等待利空鈍化）

3. 證券頭版：疫後全球迎解封旅遊潮，長榮航 (2618-TW)7-8 月陸續增班和復飛多條航線，並調漲票價，同時與全家 (5903-TW) 跨界合作推出聯名餐點，法人估今年長榮航 EPS 將超過 4 元（大仁哥重申：看好疫後解封商機，航空雙雄長榮航、華航 (2610-TW) 是最大受惠者，更看好客運為主體的長榮航）

4. 晶圓代工產業：三星傳宣布量產 3 奈米製程，首發客戶為中國挖礦晶片廠，以及高通（大仁哥評：三星先進製程良率仍遠遠落後台積電，高通為了手機晶片出海口，不得不投片三星，屬於雷聲大雨點小的消息，只是仍重申，全球資金調整過程，台積電 (2330-TW) 仍受到外資提款賣壓，買台積電不如買進受惠股，例如之前在我 Line 和 Telegram 分享的創意、中砂等，都有大波段漲幅，漲多不追，留意低檔轉強股，也提醒今天采鈺 (6789-TW) 掛牌上市，台積電持股 7 成，技術領先，趨勢成長，值得留意）

5. 美股震盪打底，短線台股隨之打底難免，外資賣壓電子權值，指數空間不大，短線散戶融資浮額洗清，Q2 投信季底結帳多殺多之後，時序將進入 Q3，砍完的部位仍要布局 Q3 認養股拉抬績效，等待趨勢成長中小型股拉回守穩超跌買點，也再次提醒盤勢回穩觀察重點為 (1) 賣不下去，(2) 轉賣為買。

（本專欄作者為 摩爾投顧 陳昆仁 分析師）

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