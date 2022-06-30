富邦媒配股息15元 逆勢抗跌拚填補除權息缺口

富邦媒 (8454-TW) 今 (30) 日進行除權息交易，每股配現金股利 13 元、股票股利 2 元，除權息參考價 625 元，盤中最高來到 662 元，填權息逾 10%，表現抗跌。

富邦媒董事長近日由台灣大 (3045-TW) 董事長蔡明忠接任，蔡明忠指出，未來兩家公司可加強合作令 mo 幣發揮更強效益，進一步將富邦集團打造成生態圈，展望樂觀。

富邦媒前 5 月合併營收衝上 392.12 億元，年增 21.42%，隨著國內電商滲透率持續提高，業績維持高成長表現。

在各大超市和生鮮電商陸續加入外送行列的趨勢下，富邦媒看好全民網購時代到來，近來旗下 momo 購物網「5 小時超市」服務完成優化升級，加入生鮮冷藏商品類別，可提供雙北地區 3 小時內快訂快到服務，加上原有的休閒零食、沖泡飲品、民生食材、個人清潔、美妝保養、個人用品、生活日用和家用清潔等類別，共集結超過 7000 件商品，增添營運新動能。

法人指出，疫情使消費者逐漸習慣轉往線上採購生活用品，帶動富邦媒居家生活快銷品銷售，消費者行為有客單價緩降、會員平均購買次數提升的趨勢。

而在採購頻次增加趨勢下，富邦媒持續投資物流基礎設施，目標增加衛星倉由 30 座至 50 座，並提升自有車隊運輸占比，強化短鏈物流密度，長期可降低每單位訂單運輸成本，配合營收擴大的規模經濟效益，營利率可維持高檔。