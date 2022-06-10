〈中華電智慧醫療〉智慧長照服務正式上線 年底導入全台16家榮家

中華電 (2412-TW) 今 (10) 日宣布，高雄榮家智慧長照服務正式上線啟動，此計畫結合 5G AIoT 感測設備及智慧眼鏡 AR 擴增實境等技術，搭配國產 5G O-RAN 打造的 5G 專網，目標年底前擴展至全台 16 所榮家、共 8000 床。

高雄榮家智慧長照服務約斥資 6500 萬元，董事長謝繼茂表示，此項服務是台灣首次透過 AR 智慧眼鏡、第一視角提供長照服務，岡山榮家為首個示範場域，預計年底前會導入至全台 16 所榮家。

此外，未來會把智慧長照服務複製到海外地區，初步鎖定新南向國家，包括越南、印尼、馬來西亞、泰國等。

由中華電子公司中華系統整合公司籌組研發團隊，去年 10 月在高雄成功大樓宣佈 5G AIoT 智慧醫療正式落地並與各家廠商簽約後，運用 5G、AIoT 及 AR 創新技術，共同將 5G 智慧醫療應用結合數位榮家轉型策略，提供養護機構數位轉型服務。

此外，中華電也整合 5G 設備商雲達科技，運用 5G O-RAN 技術打造 5G 長照專網，並由中華系統整合結合國內醫療科技公司，與高雄榮總合作共同研發「5G AR+AIoT 智慧照護系統」，以岡山榮家為實際場域，提供 5G 專網與智慧長照整合技術下的照護流程 SOP，並與高雄榮總即使共享長照資料。

謝繼茂指出，中華電信身為高雄亞洲新灣區 5G AIOT 國際大聯盟的創始成員之一，除積極投入高雄亞灣區資通訊與 5G 網路建設外，也致力於將各種 5G 技術與實際應用結合，把 5G AIoT 的優勢推廣到各種垂直場域。