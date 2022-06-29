〈電價調漲〉能源政策遭質疑 經長：核電國家電價漲得比台灣兇

國內電價將調漲，用電大戶電價更一口氣調漲 15%，引發部分人士反彈，甚至質疑政府能源政策有錯誤，對此，經濟部長王美花今 (29) 日出席活動澄清，這次電價調整主要考量穩定物價、台電財務狀況，且使用核電的國家電價漲得比台灣還多，至於未來是否調整民生電價，經濟部目前無相關規劃。

電價宣布調漲後，不少人士認為，台灣應該回歸使用核電，對此，王美花說，原物料、燃料成本上漲是全球性的問題，觀察美國、日本、歐盟、法國、英國等使用核電國家，電價漲幅都比台灣多。

王美花進一步指出，台灣也並非倉促廢核，目前台灣還有核電機組正在運轉，後續會依現行政策，待年限到期後才會將核電廠除役，並直指核能使用需要中央與地方合作，以核二一號機為例，因新北市政府反對，無法設置乾貯設施，才讓燃料棒無法取出，導致核二一號機提前停機。

此外，不少工商界大老對政府一口氣調漲 15% 有異議，王美花回應，這次對用電大戶調漲較多，主要是考量燃料成本大漲，反映一部分成本以減輕台電財務虧損壓力，強調很多企業主也清楚，台灣電價是全世界數一數二的低。

本次電價並未調整民生電價，王美花說，在兼顧穩定物價、台電財務成本下，會持續滾動式檢討，經濟部也補充說明，目前無相關民生電價調整規劃，後續也應由電價審議會依照機制滾動檢討。