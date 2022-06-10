〈中華電智慧醫療〉電信市場掀寬頻資費戰 董座：是短期促銷

電信市場近期掀起寬頻上網資費大戰，藉此吸引更多行動、寬頻用戶，對此，中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂今 (10) 日表示，此舉屬於短期促銷活動，並在市場試水溫，若要成為長期制式資費方案，會再向 NCC(國家通訊委員會) 提出申請。

中華電 5 月開始祭出一系列優惠方案，透過簡訊通知已跳槽至其他電信公司的用戶，特別開放申辦月租費 499 元不限速上網吃到飽資費方案，儘管未包含網內互打免費，但已是 499 元資費方案上大突破。

中華電近期針對寬頻上網用戶祭出「隱藏版」資費， 500M/250M 上網方案從原價 1799 元，降至 1099 元、 300M/100M 方案則從 1099 元調整至 999 元，還可免費租用一部 Wi-Fi 6 無線分享器。

台灣大 (3045-TW) 也正面回擊電信龍頭，祭出「好專案不隱藏」好速成雙 4G/5G 搭配光纖上網優惠方案，799、1199 元兩種資費方案較原價幾乎對半砍，另外，5G 搭配光纖 1Gbps 超高速上網，從原價 3898 元降為 1599 元，並包含網外再送 300 分鐘通話費，寬頻上網免費升級 WiFi-6。

中華電網路技術分公司總經理簡志誠提到，相關優惠方案是短期促銷，加上台灣多數家用寬頻選擇 100M 以下，中華電希望台灣寬頻上網能夠提升並可與世界相比，所以才會嘗試提供高速且價格比較便宜的方案。

謝繼茂重申，未來電信市場走向三家業者後，各業者營運規模相當，除了在網路品質體驗上會更競爭外，價格不會重返 499 元的景象，並較為理性競爭，且更重視網路品質。