宏達電5月虧損2.85億元 每股虧0.35元

宏達電 (2498-TW) 依主管機關規定公告自結，5 月營收 3.04 億元，月增 45.1%、年減 0.43%，為今年次低，稅後虧損 2.85 億元，虧損較去年同期增加，每股虧 0.35 元。

宏達電甫發表首款支援元宇宙的手機 HTC Desire 22 pro，再次點火元宇宙熱潮，手機建議售價 11990 元，主打輕鬆進入元宇宙 VIVERSE，除了會在台灣上市外，也規劃 7 月在歐洲，以及稍晚在日本上市，其他地區也會陸續拓展。

HTC Desire 22 pro 搭載高通驍龍 (Qualcomm Snapdragon)695 5G 處理器，內建 8GB RAM 與 128 GB 儲存空間，採 6.6 吋螢幕、120Hz 螢幕更新率，新機配備 4520mAh 大電量電池，率先為同級機種帶來無線及反向充電功能，配有 IP67 防水防塵功能。

除了新機外，另外也推出新機加 VR 裝置組合優惠價 23490 元，目標手機銷量超越上一代 Desire 21 並在同價位銷量最佳。

宏達電強調，設計 VIVERSE 的前提是可以容易進入新世界，因此 VIVERSE 需要可以跨載具，並能快速建置內容與服務，以此為基準來發表新機，同時滿足各種需求，包括功能配置、元宇宙、價位等都很親民。