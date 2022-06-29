〈台廠搶車用商機〉劉揚偉：提高車用IC能見度 解決產業長鏈問題

國際半導體產業協會 (SEMI) 今 (29) 日發表「SEMI Auto IC Master 車用晶片指南」，鴻海 (2317-TW) 作為其中一家倡議企業，董事長劉揚偉為《Auto IC Master》寫序時提到，藉此能讓世界看見台灣，提高車用 IC 能見度，解決產業長鏈問題，降低新進業者進入門檻。

劉揚偉表示，過去幾年，傳統汽車產業鏈的長鏈問題，整個供應鏈 Tier1、Tier2、Tier3 層層疊疊，導致最上游的 IC 半導體零組件無法及時對應到下游 OEM 廠商所需，讓許多傳統車廠錯失市場商機，加上搶料、缺料狀況層出不窮，導致許多新進電動車業者，因為找不到 IC 零組件而無法及時生產新車。

從傳統的燃油車過渡到新能源車，劉揚偉認為，會面臨三個巨大的變化，包括運算單元變多、功率元件與 IC 大增、高速線束需求更多，特別是 IC 半導體，這些急速增加的車用產品零件，也正是傳統汽車產業過往較不熟悉的領域，若是產業鏈無法提高透明度，缺料的狀況將會持續下去。

劉揚偉表示，上個世紀《IC MASTER》在美國出版的目的，就是幫助對半導體產品有需求的廠商，能夠大幅減少資料收集的時間，快速的掌握產品資訊和管道。每一本厚達上千頁的資料， 詳細記載 IC 產品的規格、功能、參數以及擁有的廠商，相當於 IC 業界的百科全書。

而 IC 是車子的大腦，所有軟體都在其中進行作業，如果把《Auto IC Master》做到最好，也就等於 EV 會有個最佳的腦袋去操控將來 CASE(車聯網、自動駕駛、共享服務、及電動化) 的智慧化車輛，這就是可以運用既有優勢切入的市場。

劉揚偉指出，台灣是全球半導體的重要基地，匯集頂尖人才，新能源車將是數兆美元的市場，若能集結台灣 IC 產業的相關資訊，能即時快速的掌握車用 IC 產品的相關資訊，將有助更多國際車廠看見台灣的 IC 產品、運用台灣的 IC 產品。

劉揚偉強調，隨著新能源車產業的快速成長，《Auto IC Master》內容將會越來越豐富，也代表台灣產品的能見度將會大幅提升。