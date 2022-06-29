ARM推新產品 安卓手機將有更佳遊戲體驗

日本軟銀集團 (SoftBank) 旗下子公司、英國半導體設計大廠安謀 (ARM) 周二 (28 日) 發布兩款新一代 Armv9 指令集 CPU 微架構，和三款全新 GPU，主要瞄準手遊市場，將提供更佳的畫面效果，並延長電池使用時間。

安謀推出 2022 全面運算解決方案，全新旗艦款 Immortalis GPU 搭載 10 核心，有光線追蹤、可變速率著色等功能，除了能為安卓手機用戶帶來更佳的遊戲體驗，也有更好的能源效率。同步更新的 Mali-G715 GPU，加入可變速率著色，提升遊戲效能並降低功耗。另外新款 Mali-G615 GPU 比起舊款的運算效能有所提升。

全新 Cortex-X3 CPU 採 Armv9 指令集 CPU 微架構，另 Cortex-A715 CPU 的能源效率比 Cortex-A710 CPU 提升約 20%、運算效能提高 5%。還有 Cortex-A510 CPU 在換上 Armv9 指令集架構後，功耗比原先版本減少 5%。

透過新款 Cortex-X3 CPU、Immortalis GPU 等資產組合，效能提升可達 28%，功耗最高可減少 16%。

安謀透過向其他公司授權來獲取收益，像是聯發科 (2454-TW) 就利用這些技術來設計安卓智慧型手機所使用的手機晶片。

近來安謀客戶的美國蘋果 (AAPL-US) 和高通 (QCOM-US) 等，正致力於提升半導體的自主研發能力，以降低對安謀的依賴，安謀方面已經意識到這點，正在加速發展一般消費型行動裝置所使用的半導體技術。